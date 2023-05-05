Небольшие дожди и "сдержанные" градусы. Синоптик дала прогноз на выходные

В ближайшие выходные в Украине ожидаются заморозки. Кроме того, местами ожидаются дожди, хотя большая часть регионов попадет в сухую погоду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"В ночь на субботу и воскресенье заморозки вероятны в северных областях, на Волыни, Ровенской области, местами в центре Украины (это скорее - Винницкая область, Кропивницкий с районами и Черкасская область)", - рассказала она.
По данным синоптика, большая часть Украины в выходные попадет в сухую погоду, лишь небольшие дожди в субботу возможны в Приазовье, и в субботу, и в воскресенье - местами в западных областях.
Погода в субботу
В течение дня в субботу температура воздуха самой высокой ожидается на юге, юго-востоке Украины и Закарпатье - до +15...+19 градусов, местами до +19...+22 градусов.
"В большинстве наших областей градусы будут более сдержанными, +11...+16", - добавила она.
Ветер ожидается с северо-востока, востока, умеренный, не очень комфортный, потому что порывистый, возможно даже и до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду.
Погода в воскресенье
7 мая существенно похолодает на западе Украины (кроме Закарпатья), днем лишь +8...+12 градусов.
Погода в выходные в Киеве
В Киеве 6-7 мая ночью холодно, до заморозков, днем +11...+13 градусов.
"Ветер северо-восточный, порывистый. Осадки в столице маловероятны, даже солнечно, разве что в воскресенье утром увеличится облачность", - констатировала Диденко.
Как сообщалось, в субботу, 6 мая, в Украине преимущественно без осадков. Лишь в Карпатах и Закарпатье днем местами возможны кратковременные дожди.
Напомним, в ближайшие дни Киевская область будет отличаться очень противоречивыми погодными условиями. Синоптики не исключают заморозки, подтопления и возможность пожаров в этом регионе.
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