Небольшие дожди и "сдержанные" градусы. Синоптик дала прогноз на выходные

"В ночь на субботу и воскресенье заморозки вероятны в северных областях, на Волыни, Ровенской области, местами в центре Украины (это скорее - Винницкая область, Кропивницкий с районами и Черкасская область)", - рассказала она.

По данным синоптика, большая часть Украины в выходные попадет в сухую погоду, лишь небольшие дожди в субботу возможны в Приазовье, и в субботу, и в воскресенье - местами в западных областях.

Погода в субботу

В течение дня в субботу температура воздуха самой высокой ожидается на юге, юго-востоке Украины и Закарпатье - до +15...+19 градусов, местами до +19...+22 градусов.

"В большинстве наших областей градусы будут более сдержанными, +11...+16", - добавила она.

Ветер ожидается с северо-востока, востока, умеренный, не очень комфортный, потому что порывистый, возможно даже и до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду.

Погода в воскресенье

7 мая существенно похолодает на западе Украины (кроме Закарпатья), днем лишь +8...+12 градусов.

Погода в выходные в Киеве

В Киеве 6-7 мая ночью холодно, до заморозков, днем +11...+13 градусов.

"Ветер северо-восточный, порывистый. Осадки в столице маловероятны, даже солнечно, разве что в воскресенье утром увеличится облачность", - констатировала Диденко.