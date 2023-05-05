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Українців попередили про заморозки на завтра: в яких регіонах

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Україна, П'ятниця 05 травня 2023 15:24
Українців попередили про заморозки на завтра: в яких регіонах Фото: українців попередили про заморозки (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

У суботу, 6 травня, в Україні переважно без опадів. Лише у Карпатах та на Закарпатті вдень місцями можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні прогнозують мінливу хмарність.

Температура вночі буде коливатись від 1° до 6° тепла.

У північних, північно-західних та Вінницькій областях на поверхні грунту, на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині й в повітрі можливі заморозки 0-5°.

Температура вдень 10-15° тепла; на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 7-12°, вдень 16-21°.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

На зображенні може бути: текст

Нагадаємо, у Києві знову піднявся рівень води, до критичної позначки залишається понад метр.

Окрім того, квітень у цього році увійшов до топ-10 за кількістю опадів в історії Києва.

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