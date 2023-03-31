ua ru
Пт, 31 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Небольшие дожди и штормовой ветер: прогноз погоды на выходные

Новина українською →
Пятница 31 марта 2023 15:58
Небольшие дожди и штормовой ветер: прогноз погоды на выходные Фото: в Украине на выходных ожидаются небольшие дожди и штормовой ветер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На этих выходных в Украине ожидается небольшой дождь. Также местами прогнозируется штормовой ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток на большей части территории страны пройдут небольшие и умеренные дожди. В воскресенье и понедельник в западных областях ожидаются дожди с мокрым снегом.

При этом ближайшей ночью в Карпатском регионе местами значительный дождь. Лишь завтра днем на Левобережье, 2 апреля на востоке, 3 апреля на юге будет без существенных осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ближайшей ночью в юго-восточной части местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха в выходные ночью составит +1 +8 градусов, в восточных областях около 0. При этом днем +7 +14. В субботу на востоке ожидается +3 +8 градусов, а в понедельник ночью +1 +6.

В западных областях будет до 2 градусов мороза, а днем +2 +9, в южной и восточной части страны температура воздуха составит +10 +15 градусов.

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда ждать новой волны похолодания в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
DAILY
Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций