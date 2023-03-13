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Невеликі дощі та до +18 градусів: прогноз погоди на тиждень

Фото: в Україні на тижні очікуються невеликі дощі та до +18 (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні цього тижня буде практично без опадів, місцями очікуються невеликі дощі. При цьому температура повітря прогріється до +18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

Так, завтра буде без опадів. У західних, вдень і в північних та центральних областях місцями очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с. областях місцями очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до -3 градусів, у Карпатах та східних областях опуститься до -6. Удень прогнозується +9 +14 градусів, а на Прикарпатті до +18.

У середу та четвер у західних областях очікуються помірні опади, дощ із переходом у мокрий сніг. Температура 15 березня буде в межах +3 +9 градусів, а 16 березня 0 +6 градусів.

На решті території країни буде переважно без опадів, лише у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі від 4 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень +7 +14.

У п'ятницю в Україні буде без опадів, лише у східних областях, вночі 17 березня і в південно-східній частині місцями невеликий дощ, а вночі з мокрим снігом. Температура 17 березня вночі становитиме +1 +7 градусів, а в західних і північних областях близько 0. Вдень очікується +5 +11 градусів, а на півдні та сході країни до +15.

Нагадаємо, завтра в Україні опади не прогнозуються. Проте подекуди можливі пориви вітру.

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