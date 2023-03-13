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Небольшие дожди и до +18 градусов: прогноз погоды на неделю

Фото: в Украине на неделе ожидаются небольшие дожди и до +18 (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине на этой неделе будет практически без осадков, местами ожидаются небольшие дожди. При этом температура воздуха прогреется до +18 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

Так, завтра будет без осадков. В западных, днем и в северных и центральных областях местами ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до -3 градусов, в Карпатах и восточных областях опустится до -6. Днем прогнозируется +9 +14 градусов, а на Прикарпатье до +18.

В среду и четверг в западных областях ожидаются умеренные осадки, дождь с переходом в мокрый снег. Температура 15 марта будет в пределах +3 +9 градусов, а 16 марта 0 +6 градусов.

На остальной территории страны будет преимущественно без осадков, лишь в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях днем местами небольшой дождь. Температура ночью от 4 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем +7 +14.

В пятницу в Украине будет без осадков, лишь в восточных областях, ночью 17 марта и в юго-восточной части местами небольшой дождь, а ночью с мокрым снегом. Температура 17 марта ночью составит +1 +7 градусов, а в западных и северных областях около 0. Днем ожидается +5 +11 градусов, а на юге и востоке страны до +15.

Напомним, завтра в Украине осадки не прогнозируются. Однако местами возможны порывы ветра.

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