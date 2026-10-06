"Невелика ціна": Трамп дозволив Ірану знищити два міста США (відео)

Виступ відбувся 5 жовтня в місті Гранд-Айленд у штаті Небраска. Трамп приїхав туди на передвиборчий захід.

"Це невелика ціна за безпеку світу і нашої країни. Вони можуть знищити місто. Нехай знищать Лос-Анджелес. Нехай знищать Сан-Дієго", - заявив Трамп.

Учасники мітингу зустріли ці слова вигуками схвалення.

Що відповіли в Каліфорнії

Першим відреагував губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Він написав про це в соцмережі Х.

"Після того як Трамп відправив до Каліфорнії Національну гвардію і морських піхотинців, він тепер каже, що наші зовнішні вороги мають 'знищити' Лос-Анджелес і Сан-Дієго. Він божевільний і небезпечний", - написав Ньюсом.

"Роль президента - захищати країну, а не загрожувати їй і не заохочувати напади на життя американців", - написала в Х мер Лос-Анджелеса Карен Басс.

"Сан-Дієго - це не побічні втрати. Нас не можна списувати. І ми ніколи не будемо 'невеликою ціною'. Тримайте наше місто подалі від ваших безрозсудних розмов про війну", - написав у Х мер Сан-Дієго Тодд Глорія.

Що розташоване в цих містах

Лос-Анджелес - друге за кількістю населення місто США. Там розміщений штаб Командування космічних систем Космічних сил США.

Також у місті працюють аерокосмічні підрядники й федеральні дослідницькі центри. Серед них - RAND Corporation, Lockheed Martin, Boeing та Northrop Grumman.

Сан-Дієго - восьме за кількістю населення місто країни. Поруч розташовані великі військові об'єкти.

Це військово-морська база Сан-Дієго, де базується Тихоокеанський флот ВМС США. А також база морської піхоти Кемп-Пендлтон, де живуть і працюють 70 тисяч цивільних та військових.

Ще один об'єкт - військово-морська амфібійна база Коронадо. Це головне місце підготовки морських котиків на західному узбережжі.

Як повідомляло РБК-Україна, Трамп звинуватив Україну і демократів у зростанні цін на бензин.

Він заявив, що ціни ростуть не через Ормузьку протоку.

За його словами, причина в нафтопереробних заводах: російські підриває Україна, а американські закривають демократи в так званих "синіх" штатах, зокрема в Каліфорнії.

Нагадаємо, що Туреччина і Пакистан пообіцяли негайно розгорнути війська в Саудівській Аравії.