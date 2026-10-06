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Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Небольшая цена": Трамп позволил Ирану уничтожить два города США (видео)

09:16 06.10.2026 Вт
3 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп на митинге в Небраске сказал, что Иран может "уничтожить" Лос-Анджелес и Сан-Диего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News Los Angeles.

Выступление состоялось 5 октября в городе Гранд-Айленд в штате Небраска. Трамп приехал туда на предвыборное мероприятие.

"Это небольшая цена за безопасность мира и нашей страны. Они могут уничтожить город. Пусть уничтожат Лос-Анджелес. Пусть уничтожат Сан-Диего", - заявил Трамп.

Митингующие встретили эти слова возгласами одобрения.

Ответившие в Калифорнии

Первым отреагировал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он написал об этом в соцсети Х.

"После того, как Трамп отправил в Калифорнию Национальную гвардию и морских пехотинцев, он теперь говорит, что наши внешние враги должны 'уничтожить' Лос-Анджелес и Сан-Диего. Он сумасшедший и опасный", - написал Ньюсом.

"Роль президента - защищать страну, а не угрожать ей и не поощрять нападения на жизнь американцев", - написала в Х мер Лос-Анджелеса Карен Басс.

"Сан-Диего - это не побочные потери. Нас нельзя списывать. И мы никогда не будем 'небольшой ценой'. Держите наш город подальше от ваших безрассудных разговоров о войне", - написал в Х мэр Сан-Диего Тодд Глория.

Что расположено в этих городах

Лос-Анджелес - второй по численности населения город США. Там находится штаб Командования космических систем Космических сил США.

Также в городе работают аэрокосмические подрядчики и федеральные исследовательские центры. Среди них - RAND Corporation, Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman.

Сан-Диего - восьмой по количеству населения город страны. Рядом расположены большие военные объекты.

Это военно-морская база Сан-Диего, где базируется Тихоокеанский флот ВМС США. А также база морской пехоты Кэмп-Пендлтон, где живут и работают 70 тысяч гражданских и военных.

Еще один объект - военно-морская амфибийная база Коронадо. Это основное место подготовки морских котиков на западном побережье.

Как сообщало РБК-Украина, Трамп обвинил Украину и демократов в росте цен на бензин.

Он заявил, что цены растут не из-за Ормузского пролива.

По его словам, причина в нефтеперерабатывающих заводах: российские подрывает Украину, а американские закрывают демократы в так называемых "синих" штатах, в том числе в Калифорнии.

Напомним, что Турция и Пакистан пообещали немедленно развернуть войска в Саудовской Аравии.

Это решение было принято на фоне атак поддерживаемых Ираном хуситов на королевство.

По данным саудовских властей, боевики пытались атаковать Мекку и Медину.

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