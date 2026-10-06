"Небольшая цена": Трамп позволил Ирану уничтожить два города США (видео)

Президент США Дональд Трамп на митинге в Небраске сказал, что Иран может "уничтожить" Лос-Анджелес и Сан-Диего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News Los Angeles .

Выступление состоялось 5 октября в городе Гранд-Айленд в штате Небраска. Трамп приехал туда на предвыборное мероприятие.

"Это небольшая цена за безопасность мира и нашей страны. Они могут уничтожить город. Пусть уничтожат Лос-Анджелес. Пусть уничтожат Сан-Диего", - заявил Трамп.

Митингующие встретили эти слова возгласами одобрения.

Ответившие в Калифорнии

Первым отреагировал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он написал об этом в соцсети Х.

"После того, как Трамп отправил в Калифорнию Национальную гвардию и морских пехотинцев, он теперь говорит, что наши внешние враги должны 'уничтожить' Лос-Анджелес и Сан-Диего. Он сумасшедший и опасный", - написал Ньюсом.

After sending the National Guard and Marines to occupy California, Donald Trump is now saying our foreign enemies should “take out” Los Angeles and San Diego.



He is deranged and dangerous. https://t.co/N4JQfecAYo — Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 6, 2026

"Роль президента - защищать страну, а не угрожать ей и не поощрять нападения на жизнь американцев", - написала в Х мер Лос-Анджелеса Карен Басс.

"Сан-Диего - это не побочные потери. Нас нельзя списывать. И мы никогда не будем 'небольшой ценой'. Держите наш город подальше от ваших безрассудных разговоров о войне", - написал в Х мэр Сан-Диего Тодд Глория.

Что расположено в этих городах

Лос-Анджелес - второй по численности населения город США. Там находится штаб Командования космических систем Космических сил США.

Также в городе работают аэрокосмические подрядчики и федеральные исследовательские центры. Среди них - RAND Corporation, Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman.

Сан-Диего - восьмой по количеству населения город страны. Рядом расположены большие военные объекты.

Это военно-морская база Сан-Диего, где базируется Тихоокеанский флот ВМС США. А также база морской пехоты Кэмп-Пендлтон, где живут и работают 70 тысяч гражданских и военных.

Еще один объект - военно-морская амфибийная база Коронадо. Это основное место подготовки морских котиков на западном побережье.

Как сообщало РБК-Украина, Трамп обвинил Украину и демократов в росте цен на бензин.

Он заявил, что цены растут не из-за Ормузского пролива.

По его словам, причина в нефтеперерабатывающих заводах: российские подрывает Украину, а американские закрывают демократы в так называемых "синих" штатах, в том числе в Калифорнии.

Напомним, что Турция и Пакистан пообещали немедленно развернуть войска в Саудовской Аравии.