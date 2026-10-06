"Небольшая цена": Трамп позволил Ирану уничтожить два города США (видео)
Президент США Дональд Трамп на митинге в Небраске сказал, что Иран может "уничтожить" Лос-Анджелес и Сан-Диего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News Los Angeles.
Выступление состоялось 5 октября в городе Гранд-Айленд в штате Небраска. Трамп приехал туда на предвыборное мероприятие.
"Это небольшая цена за безопасность мира и нашей страны. Они могут уничтожить город. Пусть уничтожат Лос-Анджелес. Пусть уничтожат Сан-Диего", - заявил Трамп.
Митингующие встретили эти слова возгласами одобрения.
Ответившие в Калифорнии
Первым отреагировал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он написал об этом в соцсети Х.
"После того, как Трамп отправил в Калифорнию Национальную гвардию и морских пехотинцев, он теперь говорит, что наши внешние враги должны 'уничтожить' Лос-Анджелес и Сан-Диего. Он сумасшедший и опасный", - написал Ньюсом.
After sending the National Guard and Marines to occupy California, Donald Trump is now saying our foreign enemies should “take out” Los Angeles and San Diego.— Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 6, 2026
He is deranged and dangerous. https://t.co/N4JQfecAYo
"Роль президента - защищать страну, а не угрожать ей и не поощрять нападения на жизнь американцев", - написала в Х мер Лос-Анджелеса Карен Басс.
"Сан-Диего - это не побочные потери. Нас нельзя списывать. И мы никогда не будем 'небольшой ценой'. Держите наш город подальше от ваших безрассудных разговоров о войне", - написал в Х мэр Сан-Диего Тодд Глория.
Что расположено в этих городах
Лос-Анджелес - второй по численности населения город США. Там находится штаб Командования космических систем Космических сил США.
Также в городе работают аэрокосмические подрядчики и федеральные исследовательские центры. Среди них - RAND Corporation, Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman.
Сан-Диего - восьмой по количеству населения город страны. Рядом расположены большие военные объекты.
Это военно-морская база Сан-Диего, где базируется Тихоокеанский флот ВМС США. А также база морской пехоты Кэмп-Пендлтон, где живут и работают 70 тысяч гражданских и военных.
Еще один объект - военно-морская амфибийная база Коронадо. Это основное место подготовки морских котиков на западном побережье.
Как сообщало РБК-Украина, Трамп обвинил Украину и демократов в росте цен на бензин.
Он заявил, что цены растут не из-за Ормузского пролива.
По его словам, причина в нефтеперерабатывающих заводах: российские подрывает Украину, а американские закрывают демократы в так называемых "синих" штатах, в том числе в Калифорнии.
Напомним, что Турция и Пакистан пообещали немедленно развернуть войска в Саудовской Аравии.
Это решение было принято на фоне атак поддерживаемых Ираном хуситов на королевство.
По данным саудовских властей, боевики пытались атаковать Мекку и Медину.