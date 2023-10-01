Невелика хмарність й місцями короткочасні дощі з поривами вітру: погода на сьогодні

Сьогодні, 1 жовтня, в низці областей очікуються короткочасні дощі. Також місцями можливі й пориви вітру.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"У північних, Вінницькій, вночі й у західних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ; на решті території невелика хмарність, без опадів", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 1 жовтня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +9 - +14, вдень +16 - +21, а в Києві - вночі +12 - +14, вдень близько +20.
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