UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Невелика хмарність й місцями короткочасні дощі з поривами вітру: погода на сьогодні

Фото: погода на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 1 жовтня, в низці областей очікуються короткочасні дощі. Також місцями можливі й пориви вітру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"У північних, Вінницькій, вночі й у західних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ; на решті території невелика хмарність, без опадів", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +10 до +13 вночі й від +17 до +20 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +18 до +21 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +13 до +15 вночі й від +25 до +27 вдень;
  • на сході коливатиметься від +10 до +12 вночі й від +24 до +27 вдень.

Фото: погода на 1 жовтня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +9 - +14, вдень +16 - +21, а в Києві - вночі +12 - +14, вдень близько +20.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в Києві