Небольшая облачность и местами кратковременные дожди с порывами ветра: погода на сегодня

Сегодня, 1 октября, в ряде областей ожидаются кратковременные дожди. Также местами возможны и порывы ветра.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .
"В северных, Винницкой, ночью и в западных областях облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь; на остальной территории небольшая облачность, без осадков", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 1 октября (meteo.gov.ua)
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"Облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +9 - +14, днем +16 - +21, а в Киеве - ночью +12 - +14, днем около +20.
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