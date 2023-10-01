Невелика хмарність й місцями короткочасні дощі з поривами вітру: погода на сьогодні

Фото: погода на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 1 жовтня, в низці областей очікуються короткочасні дощі. Також місцями можливі й пориви вітру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"У північних, Вінницькій, вночі й у західних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ; на решті території невелика хмарність, без опадів", - пише пресслужба. Зазначається, що вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура: на заході коливатиметься від +10 до +13 вночі й від +17 до +20 вдень;

на півночі коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +18 до +21 вдень;

на півдні коливатиметься від +13 до +15 вночі й від +25 до +27 вдень;

на сході коливатиметься від +10 до +12 вночі й від +24 до +27 вдень. Фото: погода на 1 жовтня (meteo.gov.ua) Погода в Києві та області "Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба. Температура в області вночі +9 - +14, вдень +16 - +21, а в Києві - вночі +12 - +14, вдень близько +20.