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Невелика хмарність й місцями короткочасні дощі з поривами вітру: погода на сьогодні

Неділя 01 жовтня 2023 07:15
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Невелика хмарність й місцями короткочасні дощі з поривами вітру: погода на сьогодні Фото: погода на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 1 жовтня, в низці областей очікуються короткочасні дощі. Також місцями можливі й пориви вітру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"У північних, Вінницькій, вночі й у західних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ; на решті території невелика хмарність, без опадів", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +10 до +13 вночі й від +17 до +20 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +18 до +21 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +13 до +15 вночі й від +25 до +27 вдень;
  • на сході коливатиметься від +10 до +12 вночі й від +24 до +27 вдень.

Невелика хмарність й місцями короткочасні дощі з поривами вітру: погода на сьогодні

Фото: погода на 1 жовтня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +9 - +14, вдень +16 - +21, а в Києві - вночі +12 - +14, вдень близько +20.

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