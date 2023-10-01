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Небольшая облачность и местами кратковременные дожди с порывами ветра: погода на сегодня

Воскресенье 01 октября 2023 07:15
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Небольшая облачность и местами кратковременные дожди с порывами ветра: погода на сегодня Фото: погода на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 1 октября, в ряде областей ожидаются кратковременные дожди. Также местами возможны и порывы ветра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"В северных, Винницкой, ночью и в западных областях облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь; на остальной территории небольшая облачность, без осадков", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +10 до +13 ночью и от +17 до +20 днем;
  • на севере будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +18 до +21 днем;
  • на юге будет колебаться от +13 до +15 ночью и от +25 до +27 днем;
  • на востоке будет колебаться от +10 до +12 ночью и от +24 до +27 днем.

Небольшая облачность и местами кратковременные дожди с порывами ветра: погода на сегодня

Фото: погода на 1 октября (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +9 - +14, днем +16 - +21, а в Киеве - ночью +12 - +14, днем около +20.

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