Невелика хмарність по всій Україні, на заході подекуди туман: погода на завтра

Завтра, 25 вересня, по всій території України очікується невелика хмарність, втім, без опадів. В західних областях можливий туман.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Невелика хмарність, без опадів; лише у західних областях мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.Вночі та вранці в західних областях подекуди туман", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер очікується північно-східний. Швидкість досягатиме 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 25 вересня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +10 - +15, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +13 - +15, вдень близько +25-27.
"Зверніть увагу, 25-27 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - додає пресслужба.
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