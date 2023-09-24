Небольшая облачность по всей Украине, на западе местами туман: погода на завтра

Завтра, 25 сентября, по всей территории Украины ожидается небольшая облачность, впрочем, без осадков. В западных областях возможен туман.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Небольшая облачность, без осадков; только в западных областях переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. ночью и утром в западных областях местами туман", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер ожидается северо-восточный. Скорость будет достигать 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 25 сентября (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +10 - +15, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +13 - +15, днем около +25-27.
"Обратите внимание, 25-27 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", - добавляет пресс-служба.
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