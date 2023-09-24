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Невелика хмарність по всій Україні, на заході подекуди туман: погода на завтра

Неділя 24 вересня 2023 15:29
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Невелика хмарність по всій Україні, на заході подекуди туман: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 25 вересня, по всій території України очікується невелика хмарність, втім, без опадів. В західних областях можливий туман.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Невелика хмарність, без опадів; лише у західних областях мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.Вночі та вранці в західних областях подекуди туман", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер очікується північно-східний. Швидкість досягатиме 5-10 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +13 до +17 вночі й від +21 до +27 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +12 до +15 вночі й від +24 до +27 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +15 до +19 вночі й від +25 до +28 вдень;
  • на сході коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +24 до +26 вдень.

Невелика хмарність по всій Україні, на заході подекуди туман: погода на завтра

Фото: погода на 25 вересня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +10 - +15, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +13 - +15, вдень близько +25-27.

"Зверніть увагу, 25-27 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - додає пресслужба.

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