Невелика хмарність по всій Україні, на заході подекуди туман: погода на завтра

Завтра, 25 вересня, по всій території України очікується невелика хмарність, втім, без опадів. В західних областях можливий туман.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Невелика хмарність, без опадів; лише у західних областях мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.Вночі та вранці в західних областях подекуди туман", - пише пресслужба. Зазначається, що вітер очікується північно-східний. Швидкість досягатиме 5-10 м/с. Температура: на заході коливатиметься від +13 до +17 вночі й від +21 до +27 вдень;

на півночі коливатиметься від +12 до +15 вночі й від +24 до +27 вдень;

на півдні коливатиметься від +15 до +19 вночі й від +25 до +28 вдень;

на сході коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +24 до +26 вдень. Фото: погода на 25 вересня (meteo.gov.ua) Погода в Києві та області "Невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба. Температура в області вночі +10 - +15, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +13 - +15, вдень близько +25-27. "Зверніть увагу, 25-27 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - додає пресслужба.