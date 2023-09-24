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Небольшая облачность по всей Украине, на западе местами туман: погода на завтра

Воскресенье 24 сентября 2023 15:29
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Небольшая облачность по всей Украине, на западе местами туман: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 25 сентября, по всей территории Украины ожидается небольшая облачность, впрочем, без осадков. В западных областях возможен туман.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Небольшая облачность, без осадков; только в западных областях переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. ночью и утром в западных областях местами туман", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер ожидается северо-восточный. Скорость будет достигать 5-10 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +13 до +17 ночью и от +21 до +27 днем;
  • на севере будет колебаться от +12 до +15 ночью и от +24 до +27 днем;
  • на юге будет колебаться от +15 до +19 ночью и от +25 до +28 днем;
  • на востоке будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +24 до +26 днем.

Небольшая облачность по всей Украине, на западе местами туман: погода на завтра

Фото: погода на 25 сентября (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +10 - +15, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +13 - +15, днем около +25-27.

"Обратите внимание, 25-27 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", - добавляет пресс-служба.

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