Небольшая облачность по всей Украине, на западе местами туман: погода на завтра

Завтра, 25 сентября, по всей территории Украины ожидается небольшая облачность, впрочем, без осадков. В западных областях возможен туман.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Небольшая облачность, без осадков; только в западных областях переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. ночью и утром в западных областях местами туман", - пишет пресс-служба. Отмечается, что ветер ожидается северо-восточный. Скорость будет достигать 5-10 м/с. Температура: на западе будет колебаться от +13 до +17 ночью и от +21 до +27 днем;

на севере будет колебаться от +12 до +15 ночью и от +24 до +27 днем;

на юге будет колебаться от +15 до +19 ночью и от +25 до +28 днем;

на востоке будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +24 до +26 днем. Фото: погода на 25 сентября (meteo.gov.ua) Погода в Киеве и области "Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба. Температура в области ночью +10 - +15, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +13 - +15, днем около +25-27. "Обратите внимание, 25-27 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", - добавляет пресс-служба.