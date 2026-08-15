Невелика хмарність та до +33: якою буде погода сьогодні та чи чекати на дощ

В Україні сьогодні, 15 серпня, очікується тепла погода до +33°. Дощі не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, сьогодні по території України погоду визначатиме антициклон, який вже поступово зменшує свій вплив.
Відтак очікується невелика хмарність та погода без опадів. Повітряні потоки будуть змінних напрямків зі швидкістю в межах 3-8 м/с.
Температура вдень 23-28°, на Закарпатті 30-33°, у східних та північно-східних областях денні максимуми сягатимуть 20-25°.
Фото: якою буде погода в Україні 15 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що після кількох прохолодних днів в Україну повертається спека - на початку наступного тижня температура місцями сягатиме +33 градусів.
Проте вже з середини тижня синоптики прогнозують різке похолодання та зниження температури повітря.