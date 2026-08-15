UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Невелика хмарність та до +33: якою буде погода сьогодні та чи чекати на дощ

07:00 15.08.2026 Сб
1 хв
Спека вже повертається?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 15 серпня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 15 серпня, очікується тепла погода до +33°. Дощі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, сьогодні по території України погоду визначатиме антициклон, який вже поступово зменшує свій вплив.

Відтак очікується невелика хмарність та погода без опадів. Повітряні потоки будуть змінних напрямків зі швидкістю в межах 3-8 м/с.

Температура вдень 23-28°, на Закарпатті 30-33°, у східних та північно-східних областях денні максимуми сягатимуть 20-25°.

Фото: якою буде погода в Україні 15 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що після кількох прохолодних днів в Україну повертається спека - на початку наступного тижня температура місцями сягатиме +33 градусів.

Проте вже з середини тижня синоптики прогнозують різке похолодання та зниження температури повітря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві