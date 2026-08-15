Небольшая облачность и до +33: какой погода сегодня и ожидается ли дождь

По прогнозам синоптиков, сегодня по территории Украины погоду будет определять антициклон, уже постепенно уменьшающий свое влияние.

Следовательно, ожидается небольшая облачность и погода без осадков. Воздушные потоки будут переменных направлений со скоростью в пределах 3-8 м/с.

Температура днем 23-28°, в Закарпатье 30-33°, в восточных и северо-восточных областях дневные максимумы будут достигать 20-25°.

Фото: какой будет погода в Украине 15 августа (инфографика РБК-Украина)