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Небольшая облачность и до +33: какой погода сегодня и ожидается ли дождь

07:00 15.08.2026 Сб
1 мин
Жара уже возвращается?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 15 августа (Getty Images)

В Украине 15 августа ожидается теплая погода до +33°. Дожди не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, сегодня по территории Украины погоду будет определять антициклон, уже постепенно уменьшающий свое влияние.

Следовательно, ожидается небольшая облачность и погода без осадков. Воздушные потоки будут переменных направлений со скоростью в пределах 3-8 м/с.

Температура днем 23-28°, в Закарпатье 30-33°, в восточных и северо-восточных областях дневные максимумы будут достигать 20-25°.

Фото: какой будет погода в Украине 15 августа (инфографика РБК-Украина)

Напомним, ранее синоптики сообщали, что после нескольких прохладных дней в Украину возвращается жара - в начале следующей недели температура будет местами достигать +33 градусов.

Однако уже с середины недели синоптики прогнозируют резкое похолодание и понижение температуры воздуха.

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