Невдалий запуск супутника КНДР. Південна Корея та США шукають у морі частини ракети

Лі повідомив законодавцям, що союзники обмінюються інформацією та координують зусилля з пошуку після того, як запуск ракети, що несе супутник-шпигун, закінчився її катастрофою. Перший ступінь ракети впав у води на захід від Корейського півострова, а другий ступінь – на північний схід від Філіппін.

"Швидше за все, буде потрібно деякий час для винесення остаточного рішення", - сказав Лі, зазначивши, що державне Агентство оборонного розвитку та американські експерти проводять детальний аналіз місця падіння уламків.

Лі засудив запуск ракети із супутником і назвав її "явною провокацією", зазначивши, що запуск порушує резолюцію Ради Безпеки ООН, яка забороняє КНДР використовувати балістичні ракети.

Невдалі спроби КНДР вивести супутник-шпигун на орбіту

КНДР зробила другу спробу запуску ракети 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір країни поблизу Окінави.

Перед цим, наприкінці травня, КНДР також намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій втратила потяг і впала в Жовте море.

Пізніше, 16 червня, Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що "супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.