Невдалий штурм РФ. Військові "Гвардії наступу" показали знищення ворожої БМП

"Ворожа піхота при підтримці БМП-3 намагалась штурмувати позиції гвардійців 3 бригади оперативного призначення "Спартан", - повідомили військові.

Проте наша українські піхотинці щільним вогнем змусили їх відступити, а російська БМП була знищена.

Ситуація на фронті

Українські війська продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога в Донецькій області. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Раніше повідомлялося, що згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 18 січня, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 780 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 367 600 військових.

Крім того, ЗСУ знищили 41 дрон, 21 танк і 38 ББМ.

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