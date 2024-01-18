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Невдалий штурм РФ. Військові "Гвардії наступу" показали знищення ворожої БМП

Ілюстративне фото: військові "Гвардії наступу" знищили ворожу БМП (mil.in.ua)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації намагались здійснити наступ на позиції українських військових, проте марно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Гвардію наступу".

"Ворожа піхота при підтримці БМП-3 намагалась штурмувати позиції гвардійців 3 бригади оперативного призначення "Спартан", - повідомили військові.

 

Проте наша українські піхотинці щільним вогнем змусили їх відступити, а російська БМП була знищена.

Ситуація на фронті

Українські війська продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога в Донецькій області. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Раніше повідомлялося, що згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 18 січня, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 780 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 367 600 військових.

Крім того, ЗСУ знищили 41 дрон, 21 танк і 38 ББМ.

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Війна Росії проти України