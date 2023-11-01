UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Невдалий штурм. Під Куп'янськом два російські танки підірвалися на власних мінах (відео)

Фото: українські військові керують дроном(facebook.com/usofcom)
Автор: Тетяна Степанова

На Куп'янському напрямку два російські танки Т-72 намагалися штурмувати позиції ЗСУ, однак по дорозі підірвалися на власних мінах. Прикордонники за допомогою дронів-камікадзе "добили" ворожу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Вибуховий техно-сервіс танка від прикордонників. Штурм наших позицій на Куп’янському напрямку закінчився для двох ворожих танків Т-72 невдало", - йдеться в дописі під відео.

 Як зазначають у ДПСУ, підірвавшись на своїх же мінах, один з танків одразу вибухнув, інший - лише "роззувся".

"Дрони-камікадзе, відправлені бійцями "Сталевого кордону", терміново вилетіли й надали йому невідкладну "допомогу", - додали прикордонники.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, запеклі бої продовжуються точитися у районі Авдіївки, яку намагаються оточити окупанти. Попри це, наші військові мають успіхи під Бахмутом.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські військові продовжували наступальні операції на південь від Бахмута та в західній частині Запорізької області, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Втрати Росії у війні в Україні на середу, 1 листопада, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 301 490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 БПЛА та 30 ББМ.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниКупянск