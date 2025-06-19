Невдалі випробування: ракетоносій Starship від SpaceX вибухнув на космодромі у Техасі

"На випробувальному стенді Starbase ракетоносій Starship, який готувався до десятого льотного випробування, зазнав серйозної аномалії. Протягом усієї операції навколо місця проведення випробувань підтримувалася безпечна зона, весь персонал перебуває в безпеці та знаходиться під наглядом", - зазначили у компанії.

У SpaceX також повідомили, що команда розробників активно працює над забезпеченням безпеки випробувального майданчика та безпосередньої прилеглої території у співпраці з місцевими органами влади.

"Жителям навколишніх населених пунктів нічого не загрожує, і ми просимо людей не намагатися наближатися до цієї зони, поки тривають операції з забезпечення безпеки", - додали у компанії.