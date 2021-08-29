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Невакцинированный учитель в США вызвал вспышку коронавируса в школе

Автор: Мария Кучерявец

В одной из школ США учитель вызвал вспышку коронавируса. Невакцинированный мужчина заразил 50% учеников класса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Указано, что мужчина снимал защитную маску в классе, когда читал вслух.

Отмечено, что случай пришелся на время распространения более заразного нового штамма коронавируса "Дельта" в стране.

Так, с 23 мая по 12 июня 2021 года было зафиксировано 26 подтвержденных случаев заражения на COVID-19 среди учеников начальной школы округа Марин в Калифорнии и их семей.

Как позже выяснили медики, вспышка коронавируса в школе среди детей произошла после контакта с невакцинированным зараженным учителем.

Известно, что в одном из классов уровень заражений составил 50% и зависел от того, насколько близко дети сидели к учителю.

Так, 8 из 10 детей, сидевших в первых двух рядах заболели коронавирусом.

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