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Невакцинований вчитель в США викликав спалах коронавірусу в школі

Автор: Марія Кучерявець

В одній зі шкіл США вчитель викликав спалах коронавірусу. Невакцинований чоловік заразив 50% учнів класу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Вказано, що чоловік знімав захисну маску в класі, коли читав вголос.

Зазначено, що випадок припав на час поширення більш заразного нового штаму коронавірусу "Дельта" в країні.

Так, з 23 травня по 12 червня 2021 року було зафіксовано 26 підтверджених випадків зараження на COVID-19 серед учнів початкової школи округу Марін в Каліфорнії та їхніх родин.

Як пізніше з'ясували медики, спалах коронавірусу в школі серед дітей стався після контакту з невакцинованим зараженим вчителем.

Відомо, що в одному з класів рівень заражень склав 50% і залежав від того, наскільки близько діти сиділи до вчителя.

Так, 8 з 10 дітей, які сиділи в перших двох рядах захворіли на COVID-19.

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