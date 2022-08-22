Неурожай в Бразилии может еще больше поднять цены на кофе, - WSJ

Плохой урожай у крупнейшего в мире производителя кофе угрожает еще больше поднять стоимость кофе. Фермеры в Бразилии борются с последствиями необычной погоды в прошлом году, когда плантации пострадали сначала от засухи, а затем от заморозков.

Как отмечается в материале, по некоторым данным, урожай высококачественных зерен арабики в Бразилии будет меньше половины того, который мог бы быть в хороший год.

Некоторые из этих плохих новостей уже учтены инвесторами, кофейными компаниями и любителями кофе. Плохая погода в Бразилии помогла поднять фьючерсы на кофе до многолетних максимумов в 2021 году, что стало одним из череды сбоев на мировых товарных рынках. Но если урожай в этом году окажется даже меньше, чем опасались, это может усугубить дефицит международных поставок и способствовать новому росту цен.

Бразилия важна для мирового рынка кофе, потому что она является крупнейшим в мире экспортером. Проблема усугубляется тем, что производство кофе арабика идет по двухлетнему циклу, что дает больший урожай в четные годы. Между тем, плохая погода также нанесла ущерб кофейной индустрии в соседней Колумбии, еще одном крупном производителе.

Данные о потребительских ценах в США показывают, что после того, как в течение многих лет они практически не менялись, счета за кофе в домашнем хозяйстве резко выросли за последний год. Кофейная индустрия, как и другие, боролась как с проблемами цепочки поставок, так и с высокими затратами.

Мировые цены на арабику, вероятно, вырастут после того, как начнут подготавливаться оценки урожая этого года в Бразилии, сказал Тьяго Казарини, бразильский кофейный брокер Cazarini Trading Co.

Аналитики ранее предсказывали, что урожай арабики в Бразилии за 12 месяцев, начиная с июля, может соответствовать рекорду, установленному двумя годами ранее, в 48,7 млн мешков, каждый из которых содержит 132 фунта кофе. Но конечная цифра, вероятно, будет намного ниже. Ранний официальный прогноз из Бразилии составляет всего 35,7 млн мешков.

Наблюдатели за рынком указывают на другие признаки того, что спрос на кофе превышает предложение, что также может способствовать росту цен. Международная организация по кофе заявляет, что мировое потребление будет опережать производство второй год подряд, в то время как Fitch Solutions сообщает, что запасы на складах Intercontinental Exchange находятся на самом низком уровне в этом столетии.

Падение предложения и падение запасов кофе указывают на рост цен в течение следующих трех-шести месяцев, сказал Оле Хансен, глава отдела товарной стратегии Saxo Bank.

Фьючерсы на кофе выросли в 2021 году и в начале этого года, достигнув в феврале почти 10-летнего максимума в 2,58 доллара за фунт. С тех пор они несколько снизились, примерно до 2,23 доллара за фунт, но остаются повышенными по сравнению с последними годами.

Fitch не считает, что цены будут расти дальше, но говорит, что падение бразильского экспорта в сочетании с нехваткой складских запасов будет поддерживать цены на высоком уровне. Недавно он повысил свой прогноз по арабике до 2,15 доллара за фунт до конца этого года, что немного ниже недавних уровней.