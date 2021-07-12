Цены на кофе выросли до пятилетних максимумов: названы причины

Цены на кофе сорта арабика в июне достигли пятилетних максимумов. За последние три месяца его стоимость выросла на 30% и это может сказаться на конечных потребителях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По данным издания, в июне цены на кофе арабика достигли самого высокого уровня с 2016 года. На торгуемые в Нью-Йорке фьючерсы на этот сорт за последние три месяца выросли более чем на 18% до 1,51 доллара за фунт.

Торгуемый в Лондоне сорт кофе робуста подорожал более чем на 30% за последние три месяца, до 1 749 долларов за тонну, что является двухлетним максимумом.

Среди причин подорожания кофе эксперты называют самую сильную за последнее столетие засуху в Бразилии, протесты в Колумбии и резкий рост стоимости морских перевозки.

Пока рост цен на кофе не переложили на потребителя, отмечают специалисты. Однако, по их словам, вскоре это может произойти.