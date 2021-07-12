Цены на кофе выросли до пятилетних максимумов: названы причины
Цены на кофе сорта арабика в июне достигли пятилетних максимумов. За последние три месяца его стоимость выросла на 30% и это может сказаться на конечных потребителях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным издания, в июне цены на кофе арабика достигли самого высокого уровня с 2016 года. На торгуемые в Нью-Йорке фьючерсы на этот сорт за последние три месяца выросли более чем на 18% до 1,51 доллара за фунт.
Торгуемый в Лондоне сорт кофе робуста подорожал более чем на 30% за последние три месяца, до 1 749 долларов за тонну, что является двухлетним максимумом.
Среди причин подорожания кофе эксперты называют самую сильную за последнее столетие засуху в Бразилии, протесты в Колумбии и резкий рост стоимости морских перевозки.
Пока рост цен на кофе не переложили на потребителя, отмечают специалисты. Однако, по их словам, вскоре это может произойти.
Напомним, ранее государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в мае 2021 года. По данным ведомства, с начала года в Украине больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.