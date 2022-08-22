Неврожай у Бразилії може ще більше підняти ціни на каву, - WSJ
Поганий урожай у найбільшого в світі виробника кави загрожує ще більше підняти вартість кави. Фермери в Бразилії борються з наслідками незвичайної погоди минулого року, коли плантації постраждали спочатку від посухи, а потім від заморозків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Як наголошується в матеріалі, за деякими даними, урожай високоякісних зерен Арабіки в Бразилії буде менше половини того, який міг би бути в хороший рік.
Деякі з цих поганих новин вже враховані інвесторами, кавовими компаніями та любителями кави. Погана погода в Бразилії допомогла підняти ф'ючерси на каву до багаторічних максимумів у 2021 році, що стало одним з низки збоїв на світових товарних ринках. Але якщо урожай цього року виявиться навіть менше, ніж побоювалися, це може посилити дефіцит міжнародних поставок і сприяти новому зростанню цін.
Бразилія важлива для світового ринку кави, тому що вона є найбільшим у світі експортером. Проблема посилюється тим, що виробництво кави Арабіка йде по дворічному циклу, що дає більший урожай в парні роки. Тим часом погана погода також завдала шкоди кавовій індустрії в сусідній Колумбії, ще одному великому виробнику.
Дані про споживчі ціни в США показують, що після того, як протягом багатьох років вони практично не змінювалися, рахунки за каву в домашньому господарстві різко зросли за останній рік. Кавова індустрія, як і інші, боролася як з проблемами ланцюжка поставок, так і з високими витратами.
Світові ціни на арабіку, ймовірно, зростуть після того, як почнуть готуватися оцінки врожаю цього року в Бразилії, сказав Тьяго Казаріні, Бразильський кавовий брокер Cazarini Trading Co.
Аналітики раніше передбачали, що урожай Арабіки в Бразилії за 12 місяців, починаючи з липня, може відповідати рекорду, встановленому двома роками раніше, в 48,7 млн мішків, кожен з яких містить 132 фунта кави. Але кінцева цифра, ймовірно, буде набагато нижчою. Ранній офіційний прогноз з Бразилії становить всього 35,7 млн мішків.
Спостерігачі за ринком вказують на інші ознаки того, що попит на каву перевищує пропозицію, що також може сприяти зростанню цін. Міжнародна організація з кави заявляє, що світове споживання буде випереджати виробництво другий рік поспіль, в той час як Fitch Solutions повідомляє, що запаси на складах Intercontinental Exchange знаходяться на найнижчому рівні в цьому столітті.
Падіння пропозиції і падіння запасів кави вказують на зростання цін протягом наступних трьох-шести місяців, сказав Оле Хансен, глава відділу товарної стратегії Saxo Bank.
Ф'ючерси на каву виросли у 2021 році і на початку цього року, досягнувши в лютому майже 10-річного максимуму у 2,58 долара за фунт. З тих пір вони дещо знизилися, приблизно до 2,23 долара за фунт, але залишаються підвищеними в порівнянні з останніми роками.
Fitch не вважає, що ціни будуть рости далі, але говорить, що падіння бразильського експорту в поєднанні з нестачею складських запасів буде підтримувати ціни на високому рівні. Нещодавно він підвищив свій прогноз по арабіці до 2,15 долара за фунт до кінця цього року, що трохи нижче недавніх рівнів.
Нагадаємо, у 2021 році ціни на каву сорту арабіка різко зросли. Причиною подорожчання кави експерти називають найсильнішу за останнє сторіччя посуху в Бразилії, протести в Колумбії і різке зростання вартості морських перевезення.
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