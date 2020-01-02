За неуплату алиментов выезд за границу запретили 120 тысячам украинцев

В базах данных пограничников на начало 2020 находится около 120 тысяч лиц, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины в связи с неуплатой алиментов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили в ГПСУ, присутствие в базе неплательщиков алиментов может стать препятствием выезда за границу.

"Именно поэтому Государственная пограничная служба Украины советует гражданам тщательно готовиться к путешествиям и вместе с подготовкой документов заблаговременно интересоваться, не имееется ли ограничений в выезде за пределы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские туристы потратили за январь-сентябрь 2019 года 6,545 млрд долларов за рубежом, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По данным НБУ, украинские туристы потратили в странах Европейского союза 4,715 млрд долларов, что на 3,1% больше, чем год назад.

Как сообщало РБК-Украина, данные опроса компании Research & Branding Group свидетельствуют, что по состоянию на май 2019 года половина украинцев (52%), никогда не были за границей. На момент начала действия безвизового режима в июне 2017 года за границей никогда не были около двух третей украинцев (69%), а в феврале 2018 года - 65%.