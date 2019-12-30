Минюст взыскал 6,5 млрд гривен алиментов и 500 млн грн долгов по зарплате в 2019 году

Фото: Денис Малюська (РБК-Украина)

В министерстве заявили о существовании эффективной системы взыскания долгов

Министерство юстиции взыскало 7 миллиардов гривен долгов по алиментам и зарплате в 2019 году. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

По его словам, алименты взимаются хорошо, поскольку был введен нормальный механизм их уплаты.

"Алименты - это сейчас лучшее, что взимается в системе исполнительного производства. Здесь не могу сказать, что это наша заслуга. Это заслуга работы предыдущего руководства министерства. Была специальная программа и законодательные изменения были тогда введены. Этого было тогда достаточно, чтобы ввести нормальный механизм уплаты алиментов", - сказал министр.

Малюська добавил, что в 2019 года взыскано 6,5 млрд гривен, но проблема неуплаты остается. Также он добавил, что эту "эффективную" систему взыскания хотели бы применить в других сферах, но "нужно политическое решение".

"Поэтому уже в 2019 году взыскано алиментов на сумму 6,5 млрд гривен. Это очень много. То есть проблема остается, но существующие средства позволяют работать с такой задолженностью. Кроме того, там нет моратория, поэтому есть эффективная система воздействия на должников, которая работает очень хорошо. Наши исполнители очень бы хотели, чтобы такие же элементы можно было применять и к другим должникам. Но это уже сложное политическое решение", - заявил он.

Говоря о зарплатах сотрудников госпредприятий, Малюська заявил:

"У нас за 2019 год примерно полмиллиарда гривен взыскано задолженности по заработной плате. В значительной степени мешает работать то, что здесь много должников находятся в государственном секторе - коммунальные предприятия; предприятия, находящиеся в различных программах, поэтому и средства не всегда удается взыскать. Конечно, есть частные компании, которые задолжали по заработной плате. Но в основном хронические долги имеют коммунальные предприятия", - сказал министр юстиции.

Напомним, более 1,7 миллиона украинцев попали в реестр должников. 92% исполнительных производств - это взыскания с физических лиц, 8% - с юридических.

Также Малюська заявил, что Украина намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека относительно люстрации. Жалобу можно подать до 17 января.