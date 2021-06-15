Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью

История с принудительной посадкой самолета Ryanair и арестом Романа Протасевича вернула Беларусь в общеевропейскую повестку дня. Реакция Евросоюза, очевидно, не ограничится только запретами в сфере авиационных перевозок. Все идет к введению секторальных экономических санкций, к чему уже призвал Европарламент.

Поскольку Украина в белорусском вопросе пытается действовать синхронно со странами ЕС, стоит ожидать ухудшения украино-белорусских отношений и в торгово-экономической сфере. А Беларусь для Украины является весьма важным торговым партнером, шестым по объему двустороннего товарооборота, который в 2020 году составил 4,2 млрд долларов. Торговое сальдо для Украины традиционно остается отрицательным: 1,3 млрд долларов составил экспорт в Беларусь и 2,9 млрд долларов – импорт из нее.

Объем торговли между двумя странами сокращается: в прошлом году экспорт из Украины в Беларусь упал на 13,8%, импорт из Беларуси – на 23,4%. Такие же тенденции сохранились и в нынешнем году, по итогам первого квартала 2021 года Беларусь опустилась с шестого на седьмое место в рейтинге торговых партнеров Украины. Но на несколько отдельно взятых рынках экономические связи с Беларусью являются для Украины если не критическими, то весьма значительными.

Естественно, для Минска ситуация выглядит аналогичной, и даже более – в 2020 году Украина стала вторым по важности торговым партнером Беларуси, после России. И разрыв этих связей по белорусской экономике может ударить сильнее, чем по украинской. Но здесь вступают в игру чисто политические факторы. Минск становится все более зависимым от Москвы, а Россия неоднократно демонстрировала, что ее политика нередко не определяется экономической логикой – желание "наказать" какую-то недружественную страну в Москве часто перевешивает чисто экономические аргументы.

Пиво по лицензии

На прошлой неделе в силу вступило постановление белорусского Совета министров, которым на полгода ввели индивидуальное лицензирование на некоторые группы товаров из Украины: кондитерские изделия, соки, пиво, ДВП- и ДСП-плиты, обои, керамическую плитку и т.д.

Как отметил РБК-Украина старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Дмитрий Горюнов, общая стоимость экспортируемых в Беларусь товаров, попавших под лицензирование, составляет около 120 млн долларов. Это примерно соответствует стоимости импортируемых из Беларуси автобусов, грузовиков и колесного спецтранспорта, против которых Украина в апреле ввела ввозные пошлины. То есть речь может идти о симметричных действиях Минска.

В целом, по словам Горюнова, в Беларусь попадает около 11% украинского экспорта этих товаров. Но в общей структуре поставок товаров из Украины на другие рынки они занимают около 0,2%. "То есть это и близко не серьезный удар в масштабах всей украинской экономики, это пока такой умеренный шаг", – отметил эксперт.

К тому же пока речь идет о лицензиях, а не о запрете на ввоз этих товаров из Украины как таковом, или же введении пошлин. Вполне возможно, что эти лицензии украинские производители все же получат, хотя бы некоторые из них.

Замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка сказал изданию, что для отдельных отраслей потенциальные ограничения со стороны белорусов могут быть довольно болезненными. К примеру, в Беларусь идет около 20% украинского экспорта кондитерских изделий и около трети экспортного пива.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что государство будет помогать украинским производителям найти альтернативные рынки, если Беларусь для них окажется закрытой. Качка подтвердил РБК-Украина, что это вполне реалистичная задача, но для начала в правительстве хотят понять, идет ли речь чисто о торговых мерах, или же в ситуацию вмешался политический фактор.

План Б

Гораздо сильнее по Украине может ударить потенциальное прекращение экспорта из Беларуси. Ключевую роль здесь занимают нефтепродукты, в частности, бензин и дизельное топливо. Импорт из Беларуси в 2020 году составил около 40% всего баланса бензина и около 30% баланса дизельного топлива в Украине.

По словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, такая зависимость от Беларуси и РФ (российский импорт составил 35,4% рынка дизтоплива в 2020 году) весьма опасна, а потому Украине нужно изменить свою систему обеспечения нефтепродуктами.

Как отметил эксперт, полностью отказываться от белорусского и российского импорта вряд ли есть смысл, но его доля на рынке должна быть хотя бы в два раза меньше. Стоить отметить, что бензин и "дизель" Украина также импортирует из Литвы, хотя и в значительно меньших объемах, чем из Беларуси.

То, насколько Украина зависима от белорусского бензина, в частности, популярной марки А-95, стало очевидно в конце мая. Тогда Беларусь не подтвердила поставки бензина в Украину на июнь, объяснив это техническими причинами, в первую очередь, плановым ремонтом на Мозырском НПЗ.

Возможный дефицит топлива тогда даже вызвал легкую панику. Но в итоге белорусский А-95 в Украину все же отгрузят, хоть и в меньших объемах, чем обычно. Разницу перекроют за счет других импортных контрактов и роста собственного производства.

В контексте истории с самолетом Ryanair и эскалации отношений между Беларусью и остальными европейскими странами, в том числе Украиной, ситуация с возможными перебоями в поставках бензина выглядела весьма подозрительно.

"Когда мы говорим о Беларуси, то на протяжении последнего почти уже года даже рутинные новости, как ремонт белорусского производителя, в политическом контексте могут восприниматься абсолютно иначе. Нам надо было оценить, с чем мы имеем дело: это политика, экономика или технологические процессы. История с бензином – это были технологические процессы", – сказал изданию Тарас Качка. Чиновник отметил, что попытки разыграть эту ситуацию в политическом контексте с белорусской стороны все же наблюдались.

Замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка (Фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Решить проблему зависимости от белорусских нефтепродуктов вполне реально, отметил Сергей Куюн. В частности, Кременчугский НПЗ (единственный работающий нефтеперерабатывающий завод в Украине) может увеличить переработку в полтора раза – с 3 до 4,5 млн тонн нефти. Это, по оценкам эксперта, увеличит производство светлых нефтепродуктов примерно на один миллион тонн. И, таким образом, Украина сможет закрыть до 75% внутренней потребности в бензине. По ДТ выходом из ситуации может стать наращивание импорта морским путем, через порты.

Кроме бензина и дизельного топлива, важной строкой белорусского импорта является битум, потребление которого в Украине уверенно растет, в частности, из-за реализации проекта "Большая стройка". В прошлом году потребление битума составило 1,2 млн тонн, из которых за счет внутреннего производства удалось закрыть только 300 тысяч тонн. Большинство импорта этой продукции идет как раз из Беларуси – 582 тысяч тонн.

О преодолении битумной зависимости заявляли и в Офисе президента – там собираются диверсифицировать импорт и даже раздумывают над строительством еще одного НПЗ. Впрочем, как полагает Сергей Куюн, эта затея окажется слишком затратной как в финансовом плане, так и по времени.

"Насколько мне известно, сейчас во власти есть идея восстановить одну из существующих в Украине битумных установок", – сказал эксперт. Правда, пока непонятно где в таком случае брать необходимое для производства топливо – гудрон, получающийся после перегонки нефти.

Украинский бизнес, зависимый от импорта из Беларуси, активно просчитывает план Б, на случай если эти поставки вдруг прекратятся, отметил Тарас Качка. Но оценить вероятность такого сценария и тем более во временной перспективе торговый представитель не берется.

"Замещение этого импорта – это реальный проект, но до тех пор, пока эти товары будут поставляться на территорию Украины, украинским потребителям будет выгодно их покупать, из-за цены и банального удобства", – резюмировал торгпред.