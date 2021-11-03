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Неудержимая "Бавария", неудача "Динамо" и спасение от Роналду: результаты игрового дня в ЛЧ

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Среда 03 ноября 2021 00:04
Неудержимая "Бавария", неудача "Динамо" и спасение от Роналду: результаты игрового дня в ЛЧ Фото: в ЛЧ состоялась первая половина матчей четвертого тура (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня состоялись часть матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Свои поединки сыграли команды в группах E, F, G и H.

Подробнее о результатах - в материале РБК-Украина.

Группа E

"ДИНАМО" - "Барселона" 0:1

Фати, 70

"Бавария" - "Бенфика" 5:2

Левандовски, 26, 61, 84, Гнабри, 32, Сане, 49 - Морато, 38, Нуньес, 74

Неудержимая &quot;Бавария&quot;, неудача &quot;Динамо&quot; и спасение от Роналду: результаты игрового дня в ЛЧ

Группа F

"Вильяреал" - "Янг Бойз" 2:0

Капу, 36, Данджума, 89

"Аталанта" - "Манчестер Юнайтед" 2:2

Иличич, 12, Сапата, 56 - Роналду, 45+1, 90+1

Неудержимая &quot;Бавария&quot;, неудача &quot;Динамо&quot; и спасение от Роналду: результаты игрового дня в ЛЧ

Группа G

"Вольфсбург" - "Зальцбург" 2:1

Баку, 3, Нмеча, 60 - Вебер, 30

"Севилья" - "Лилль" 1:2

Окампос, 15 - Дэвид, 43 (п), Иконе, 51

Неудержимая &quot;Бавария&quot;, неудача &quot;Динамо&quot; и спасение от Роналду: результаты игрового дня в ЛЧ

Группа H

"Мальме" - "Челси" 0:1

Зиеш, 56

"Ювентус" - "Зенит" 4:2

Дибала, 11, 58 (п), Кьеза, 74, Мората, 82 - Бонуччи, 26 (а/г), Азмун, 90+2

Неудержимая &quot;Бавария&quot;, неудача &quot;Динамо&quot; и спасение от Роналду: результаты игрового дня в ЛЧ

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Бавария Динамо Барселона Роналду Лига Чемпионов
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