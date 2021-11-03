Неудержимая "Бавария", неудача "Динамо" и спасение от Роналду: результаты игрового дня в ЛЧ
Фото: в ЛЧ состоялась первая половина матчей четвертого тура (Getty Images)
Сегодня состоялись часть матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Свои поединки сыграли команды в группах E, F, G и H.
Подробнее о результатах - в материале РБК-Украина.
Группа E
"ДИНАМО" - "Барселона" 0:1
Фати, 70
"Бавария" - "Бенфика" 5:2
Левандовски, 26, 61, 84, Гнабри, 32, Сане, 49 - Морато, 38, Нуньес, 74
Группа F
"Вильяреал" - "Янг Бойз" 2:0
Капу, 36, Данджума, 89
"Аталанта" - "Манчестер Юнайтед" 2:2
Иличич, 12, Сапата, 56 - Роналду, 45+1, 90+1
Группа G
"Вольфсбург" - "Зальцбург" 2:1
Баку, 3, Нмеча, 60 - Вебер, 30
"Севилья" - "Лилль" 1:2
Окампос, 15 - Дэвид, 43 (п), Иконе, 51
Группа H
"Мальме" - "Челси" 0:1
Зиеш, 56
"Ювентус" - "Зенит" 4:2
Дибала, 11, 58 (п), Кьеза, 74, Мората, 82 - Бонуччи, 26 (а/г), Азмун, 90+2