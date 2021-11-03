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Нестримна "Баварія", невдача "Динамо" і порятунок від Роналду: результати ігрового дня в ЛЧ

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Середа 03 листопада 2021 00:04
Нестримна "Баварія", невдача "Динамо" і порятунок від Роналду: результати ігрового дня в ЛЧ Фото: у ЛЧ відбулася перша половина матчів четвертого туру (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні відбулися частина матчів четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Свої поєдинки зіграли команди в групах E, F, G і H.

Детальніше про результати - в матеріалі РБК-Україна.

Група E

"ДИНАМО" - "Барселона" 0:1

Фаті, 70

"Баварія" - "Бенфіка" 5:2

Левандовскі, 26, 61, 84, Гнабрі, 32, Сане, 49 - Морато, 38, Нуньєс, 74

Нестримна &quot;Баварія&quot;, невдача &quot;Динамо&quot; і порятунок від Роналду: результати ігрового дня в ЛЧ

Група F

"Вільяреал" - "Янг Бойз" 2:0

Капу, 36, Данджума, 89

"Аталанта" - "Манчестер Юнайтед" 2:2

Ілічіч, 12, Сапата, 56 - Роналду, 45+1, 90+1

Нестримна &quot;Баварія&quot;, невдача &quot;Динамо&quot; і порятунок від Роналду: результати ігрового дня в ЛЧ

Група G

"Вольфсбург" - "Зальцбург" 2:1

Баку, 3, Нмеча, 60 - Вебер, 30

"Севілья" - "Лілль" 1:2

Окампос, 15-Девід, 43( п), Іконе, 51

Нестримна &quot;Баварія&quot;, невдача &quot;Динамо&quot; і порятунок від Роналду: результати ігрового дня в ЛЧ

Група H

"Мальме" - "Челсі" 0:1

Зіеш, 56

"Ювентус" - "Зеніт" 4:2

Дибала, 11, 58 (п), К'єза, 74, Мората, 82 - Бонуччі, 26 (а/г), Азмун, 90+2

Нестримна &quot;Баварія&quot;, невдача &quot;Динамо&quot; і порятунок від Роналду: результати ігрового дня в ЛЧ

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