Нестримна "Баварія", невдача "Динамо" і порятунок від Роналду: результати ігрового дня в ЛЧ
Фото: у ЛЧ відбулася перша половина матчів четвертого туру (Getty Images)
Сьогодні відбулися частина матчів четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Свої поєдинки зіграли команди в групах E, F, G і H.
Детальніше про результати - в матеріалі РБК-Україна.
Група E
"ДИНАМО" - "Барселона" 0:1
Фаті, 70
"Баварія" - "Бенфіка" 5:2
Левандовскі, 26, 61, 84, Гнабрі, 32, Сане, 49 - Морато, 38, Нуньєс, 74
Група F
"Вільяреал" - "Янг Бойз" 2:0
Капу, 36, Данджума, 89
"Аталанта" - "Манчестер Юнайтед" 2:2
Ілічіч, 12, Сапата, 56 - Роналду, 45+1, 90+1
Група G
"Вольфсбург" - "Зальцбург" 2:1
Баку, 3, Нмеча, 60 - Вебер, 30
"Севілья" - "Лілль" 1:2
Окампос, 15-Девід, 43( п), Іконе, 51
Група H
"Мальме" - "Челсі" 0:1
Зіеш, 56
"Ювентус" - "Зеніт" 4:2
Дибала, 11, 58 (п), К'єза, 74, Мората, 82 - Бонуччі, 26 (а/г), Азмун, 90+2