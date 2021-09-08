Неудачу сборной в Казахстане вместе с командой должно разделять и руководство УАФ, - эксперт

Стартовую неудачу сборной Украины по футболу в Казахстане вместе с командой должно разделять и руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ).

"Понятно, что Петракова (Александр Петраков, главный тренер сборной Украины по футболу, - ред.) подставили, определив в сборную за полторы недели до сбора. УАФ провела ужасную работу с назначением нового тренера", - считает обозреватель.

По его мнению, выдержав длинную паузу с назначением нового главного тренера, глава УАФ Андрей Павелко практически не оставил ему времени для подготовки к дебютному матчу.