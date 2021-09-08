Невдачу збірної в Казахстані разом з командою має розділяти і керівництво УАФ, - експерт

Стартову невдачу збірної України з футболу в Казахстані разом з командою має розділяти й керівництво Української Асоціації футболу (УАФ).

"Зрозуміло, що Петракова (Олександр Петраков, головний тренер збірної України з футболу, - ред.) підставили, визначивши в збірну за півтора тижні до збору. УАФ провела жахливу роботу з призначенням нового тренера", - вважає оглядач.

На його думку, витримавши довгу паузу з призначенням нового головного тренера, глава УАФ Андрій Павелко практично не залишив йому часу для підготовки до дебютного матчу.