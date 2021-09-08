ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Невдачу збірної в Казахстані разом з командою має розділяти і керівництво УАФ, - експерт

Новость на русском →
Києва, Середа 08 вересня 2021 13:16
Невдачу збірної в Казахстані разом з командою має розділяти і керівництво УАФ, - експерт Фото: диво-гол Романа Яремчука не допоміг перемогти Україні (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Стартову невдачу збірної України з футболу в Казахстані разом з командою має розділяти й керівництво Української Асоціації футболу (УАФ).

Про це заявив футбольний оглядач Роман Сінчук.

"Зрозуміло, що Петракова (Олександр Петраков, головний тренер збірної України з футболу, - ред.) підставили, визначивши в збірну за півтора тижні до збору. УАФ провела жахливу роботу з призначенням нового тренера", - вважає оглядач.

На його думку, витримавши довгу паузу з призначенням нового головного тренера, глава УАФ Андрій Павелко практично не залишив йому часу для підготовки до дебютного матчу.

Нагадаємо, Олександр Петраков став виконуючим обов'язки головного тренера національної збірної України 18 серпня.

Новий тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим дебютував проти Казахстану. Українська команда не зуміла здобути перемогу проти Казахстану (2:2).

Раніше колишній наставник збірної України Андрій Шевченко розкрив причини свого відходу з поста після завершення Євро-2020. За його словами, він і його тренерська команда хотіли продовжити контракт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан Футбол
NEWS
Щоб уникнути локдауна. Україна повернеться в "жовту" зону: Шмигаль підтвердив
Щоб уникнути локдауна. Україна повернеться в "жовту" зону: Шмигаль підтвердив
DAILY
Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити у старості
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити у старості