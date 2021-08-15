Неудачный старт для "Манчестер Сити": футбольный клуб проиграл "Тоттенхэму" в рамках АПЛ

В рамках первого матча, "Манчестер Сити" выступил в роли гостя.

Первый тайм оказался довольно спокойным несмотря на то, что обе команды регулярно имели достаточно возможностей, чтобы вырвать из рук оппонента инициативу. На пятой минуте бразильский футболист "Манчестер Сити" Фернандинью пытался пробить головой во вражеские ворота со средней дистанции, однако его попытка оказалась неуспешной и недостаточной меткой. Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин заинтриговал ударом по воротам на 40 минуте, однако и на этот раз, мяч пролетел мимо них.

В конце концов, южнокорейскому футболисту удалось реабилитироваться уже во время второго тайма, когда он прострелил в ворота "Манчестеру Сити" и подарил своей команде первый гол.

До конца матча команде Жузепа Гвардиоле так и не удалось спасти свою игру.

Первый гол "Тоттенхэма" оказался так же и последним в рамках сегодняшней игры.

Фото: таблица АПЛ (Google)