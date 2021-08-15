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Невдалий старт для "Манчестер Сіті": футбольний клуб програв "Тоттенхему" в рамках АПЛ

Автор: Сергій Пишкін

Англійська Прем'єр-ліга розпочалась програшем для чинного чемпіона "Манчестер Сіті". Футбольний клуб програв "Тоттенхему" з рахунком 0:1.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

В рамках першого матчу, "Манчестер Сіті" виступив у ролі гостя.

Перший тайм виявився доволі спокійним попри те, що обидві команди регулярно мали достатньо можливостей, щоб вирвати з рук опонента ініціативу. На п’ятій хвилині бразильський футболіст "Манчестер Сіті" Фернандінью намагався пробити головою у ворожі ворота з середньої дистанції, однак його спроба виявилась неуспішною й недостатньою влучною. Нападник "Тоттенхему" Сон Хин Мін заінтригував ударом по воротах на 40 хвилині, однак і цього разу, м’яч пролетів повз них.

Зрештою, південнокорейському футболісту вдалося реабілітуватися вже під час другого тайму, коли він прострілив у ворота "Манчестеру Сіті" й подарував своїй команді перший гол.

До кінця матчу команді Жузепа Гвардіолі так і не вдалося врятувати свою гру.

Перший гол "Тоттенхему" виявився також й останнім в рамках сьогоднішньої гри.

Фото: таблиця АПЛ (Google)

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Манчестер СитиТоттенхэмВеликобританіяФутбол