Неудачи России в Украине заставят Путина изменить цели войны, - глава разведки Пентагона

Неудачи России и ограниченные ресурсы в Украине показывают, что ее силы неспособны достичь первоначальных целей президента Владимира Путина по вторжению в страну. Глава разведки Пентагона считает, что цели изменятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

"Сейчас мы подошли к моменту, когда, я думаю, Путину придется пересмотреть цели своей операции", - заявил на конференции по разведке и национальной безопасности генерал-лейтенант Скотт Берьер, директор Разведывательного управления Министерства обороны США.

Берьер заявил, что "сейчас совершенно ясно, что он (Путин, - ред.) не сможет сделать то, что изначально намеревался сделать".

По его словам, Путин планировал оккупацию Украины, но уже сейчас ясно, что у него не получится этого сделать.

"Он подходит к моменту принятия решения", - сказал Берьер о Путине. "Каким будет это решение, мы не знаем. Но от этого во многом зависит, как долго продлится этот конфликт", - добавил он.

В то же время заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что не следует недооценивать приверженность Путина его первоначальной программе, которая заключается в том, чтобы контролировать Украину. "Я не думаю, что у нас есть основания полагать, что он отошел от этого", - сказал он.

США также не должны недооценивать "аппетит к риску" Путина, сказал Коэн. Путин и его официальные лица в начале войны намекали на российский ядерный арсенал и массированные ответные меры, предупреждая НАТО не вмешиваться в конфликт.

"При этом мы не видели конкретных доказательств планирования использования оружия массового поражения", - сказал Коэн.

Как отмечает издание, в феврале Путин вторгся в Украину с целью свергнуть дружественное Западу правительство Украины. Украинские силы вытеснили российскую армию с их позиций вокруг столицы Украины в начале войны. А на прошлой неделе Россия потерпела еще одно крупное поражение, когда украинское контрнаступление заставило ее войска отступить с больших территорий северо-востока Украины.