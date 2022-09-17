Невдачі Росії в Україні змусять Путіна змінити цілі війни, - голова розвідки Пентагону

Невдачі Росії та обмежені ресурси в Україні показують, що її сили нездатні досягти початкових цілей президента Володимира Путіна щодо вторгнення до країни. Глава розвідки Пентагону вважає, що цілі зміняться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"Зараз ми підійшли до моменту, коли, я думаю, Путіну доведеться переглянути цілі своєї операції", - заявив на конференції з розвідки та національної безпеки генерал-лейтенант Скотт Бер'єр, директор Розвідувального управління Міністерства оборони США.

Бер'єр заявив, що "зараз абсолютно ясно, що він (Путін, - ред.) не зможе зробити те, що спочатку мав намір зробити".

За його словами, Путін планував окупацію України, але вже зараз ясно, що йому не вдасться цього зробити.

"Він підходить до моменту ухвалення рішення", - сказав Бер'єр про Путіна. "Яким буде це рішення, ми не знаємо. Але від цього багато в чому залежить, як довго триватиме цей конфлікт", - додав він.

Водночас заступник директора ЦРУ Девід Коен заявив, що слід недооцінювати відданість Путіна його початковій програмі, яка полягає в тому, щоб контролювати Україну. "Я не думаю, що у нас є підстави вважати, що він відійшов від цього", - сказав він.

США також не повинні недооцінювати "апетит до ризику" Путіна, сказав Коен. Путін і його офіційні особи на початку війни натякали на російський ядерний арсенал і масовані заходи у відповідь, попереджаючи НАТО не втручатися в конфлікт.

"При цьому ми не бачили конкретних доказів планування використання зброї масового знищення", - сказав Коен.

Як зазначає видання, у лютому Путін вторгся в Україну з метою скинути дружній до Заходу уряд України. Українські сили витіснили російську армію з їхньої позиції навколо столиці України на початку війни. Минулого тижня Росія зазнала ще однієї великої поразки, коли український контрнаступ змусив її війська відступити з великих територій північного сходу України.