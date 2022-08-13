Неудачи в ключевых сферах. ЕС недоволен прогрессом в евроинтеграции Грузии

Европейский союз отмечает некоторый прогресс Грузии в реализации Соглашения об ассоциации. Однако отмечает неудачи в ключевых сферах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую службу внешних дел.

Сообщается, что в преддверии заседания Совета ассоциации ЕС-Грузия, которое состоится 6 сентября 2022 года, Европейский союз опубликовал ежегодный отчет о ходе реализации ассоциации с Грузией.

В нем говорится, что грузинская сторона продолжает путь реформа в сложных условиях на фоне социально-экономического восстановления после COVID-19 и напряженной политической обстановки.

"Однако мы наблюдаем неудачи в ключевых областях верховенства права, управления и прав человека. По мере того, как Грузия вступает в новый этап своих отношений с ЕС со своей европейской перспективой, Грузия должна проявить ответственный и добросовестный подход, который соответствует заявленным целям и чаяниям ее граждан", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.