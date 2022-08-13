Невдачі в ключових сферах. ЄС незадоволений прогресом в євроінтеграції Грузії

Європейський союз відзначає деякий прогрес Грузії в реалізації Угоди про асоціацію. Однак відзначає невдачі в ключових сферах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську службу зовнішніх справ.

Повідомляється, що напередодні засідання Ради асоціації ЄС-Грузія, яке відбудеться 6 вересня 2022 року, Європейський союз опублікував щорічний звіт про хід реалізації асоціації з Грузією.

У ньому йдеться, що грузинська сторона продовжує шлях реформ в складних умовах на тлі соціально-економічного відновлення після COVID-19 і напруженої політичної обстановки.

"Однак ми спостерігаємо невдачі в ключових областях верховенства права, управління та прав людини. У міру того, як Грузія вступає в новий етап своїх відносин з ЄС зі своєю європейською перспективою, Грузія має проявити відповідальний і сумлінний підхід, який відповідає заявленим цілям і сподіванням її громадян", - заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.