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Невдачі в ключових сферах. ЄС незадоволений прогресом в євроінтеграції Грузії

Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Європейський союз відзначає деякий прогрес Грузії в реалізації Угоди про асоціацію. Однак відзначає невдачі в ключових сферах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську службу зовнішніх справ.

Повідомляється, що напередодні засідання Ради асоціації ЄС-Грузія, яке відбудеться 6 вересня 2022 року, Європейський союз опублікував щорічний звіт про хід реалізації асоціації з Грузією.

У ньому йдеться, що грузинська сторона продовжує шлях реформ в складних умовах на тлі соціально-економічного відновлення після COVID-19 і напруженої політичної обстановки.

"Однак ми спостерігаємо невдачі в ключових областях верховенства права, управління та прав людини. У міру того, як Грузія вступає в новий етап своїх відносин з ЄС зі своєю європейською перспективою, Грузія має проявити відповідальний і сумлінний підхід, який відповідає заявленим цілям і сподіванням її громадян", - заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Нагадаємо, в червні Євросоюз відмовив Грузії в статусі кандидата на членство в блоці, хоча надав його Україні та Молдові.

При цьому грузинський прем'єр Іраклій Гарібашвілі заявляв, що його країна заслуговувала статус кандидата більше, ніж Київ та Кишинів.

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