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Неудачи в ключевых сферах. ЕС недоволен прогрессом в евроинтеграции Грузии

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Брюссель, Суббота 13 августа 2022 20:56
Неудачи в ключевых сферах. ЕС недоволен прогрессом в евроинтеграции Грузии Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Европейский союз отмечает некоторый прогресс Грузии в реализации Соглашения об ассоциации. Однако отмечает неудачи в ключевых сферах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую службу внешних дел.

Сообщается, что в преддверии заседания Совета ассоциации ЕС-Грузия, которое состоится 6 сентября 2022 года, Европейский союз опубликовал ежегодный отчет о ходе реализации ассоциации с Грузией.

В нем говорится, что грузинская сторона продолжает путь реформа в сложных условиях на фоне социально-экономического восстановления после COVID-19 и напряженной политической обстановки.

"Однако мы наблюдаем неудачи в ключевых областях верховенства права, управления и прав человека. По мере того, как Грузия вступает в новый этап своих отношений с ЕС со своей европейской перспективой, Грузия должна проявить ответственный и добросовестный подход, который соответствует заявленным целям и чаяниям ее граждан", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Напомним, в июне Евросоюз отказал Грузии в статусе кандидата на членство в блоке, хотя предоставил его Украине и Молдове.

При этом грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявлял, что его страна заслуживала статус кандидата больше, чем Киев и Кишинев.

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