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Нетипова "здобич". ЗСУ знищили ворожий дрон мінування на Таврійському напрямку

Україна, Понеділок 05 лютого 2024 11:17
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Нетипова "здобич". ЗСУ знищили ворожий дрон мінування на Таврійському напрямку Фото: дрон мінування РФ знищили ЗСУ на Таврійському напрямку (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили наземний колісний БПЛА окупантів. Його ще називають дроном мінування, він досить нетипова ціль, яку вдалося вразити ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Днями підрозділ однієї з бригад Сил оборони Таврійського напрямку знищив нетипову російську ціль - наземний колісний дрон, або ж дрон мінування", - розповів він.

За словами генерала, дрон був виявлений засобами аеророзвідки та злетів у повітря в результаті вогневого ураження.

"Детонація вибухівки з цього дрона зафіксована на відео", - додав Тарнавський.

Втрати РФ на Таврійському напрямку за добу

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, 6 ракетних ударів, провів 38 бойових зіткнень та вчинив 788 артобстрілів.

Загальні втрати ворога минулої доби становлять 385 осіб та 30 одиниць військової техніки. Зокрема 4 танки, 3 ББМ, 3 артсистеми, 2 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 11 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів росіян. Нейтралізовано або знищено 143 БПЛА різних типів.

Додамо, що загальні втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 5 лютого, склали 810 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 389 560 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 артсистем та 19 одиниць автомобільної техніки.

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