Нетипова "здобич". ЗСУ знищили ворожий дрон мінування на Таврійському напрямку

Українські військові знищили наземний колісний БПЛА окупантів. Його ще називають дроном мінування, він досить нетипова ціль, яку вдалося вразити ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Днями підрозділ однієї з бригад Сил оборони Таврійського напрямку знищив нетипову російську ціль - наземний колісний дрон, або ж дрон мінування", - розповів він.

За словами генерала, дрон був виявлений засобами аеророзвідки та злетів у повітря в результаті вогневого ураження.

"Детонація вибухівки з цього дрона зафіксована на відео", - додав Тарнавський.

Втрати РФ на Таврійському напрямку за добу

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, 6 ракетних ударів, провів 38 бойових зіткнень та вчинив 788 артобстрілів.

Загальні втрати ворога минулої доби становлять 385 осіб та 30 одиниць військової техніки. Зокрема 4 танки, 3 ББМ, 3 артсистеми, 2 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 11 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів росіян. Нейтралізовано або знищено 143 БПЛА різних типів.

Додамо, що загальні втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 5 лютого, склали 810 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 389 560 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 артсистем та 19 одиниць автомобільної техніки.