Понад 800 окупантів та майже 20 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 5 лютого, склали 810 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 389 560 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 артсистем та 19 одиниць автомобільної техніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 389560 (+810) осіб ліквідовано;

танків - 6348 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 11822 (+4) од.;

артилерійських систем - 9349 (+18) од.;

РСЗВ - 979 од.;

засоби ППО - 664 (+1) од.;

літаків - 332 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 од.;

крилаті ракети - 1848 од.;

кораблі/катери - 24 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12412 (+19) од.;

спеціальна техніка - 1486 (+7) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили 44 атаки противника на Авдіївському напрямку, утримували позиції та відбивали штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Сили оборони вдарили по 5 районах зосередження особового складу противника.

Зокрема, як стверджують в Інституті вивчення війни, російські війська просунулися на п'ять-сім кілометрів ближче до Часового Яру за невстановлений період часу, нещодавно просунулися вздовж на схід від Авдіївки. Також нещодавно трохи просунулися на північний захід від Мар'їнки.