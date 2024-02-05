Понад 800 окупантів та майже 20 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ за добу
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 5 лютого, склали 810 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 389 560 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 артсистем та 19 одиниць автомобільної техніки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 389560 (+810) осіб ліквідовано;
- танків - 6348 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 11822 (+4) од.;
- артилерійських систем - 9349 (+18) од.;
- РСЗВ - 979 од.;
- засоби ППО - 664 (+1) од.;
- літаків - 332 од.;
- гелікоптерів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 од.;
- крилаті ракети - 1848 од.;
- кораблі/катери - 24 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12412 (+19) од.;
- спеціальна техніка - 1486 (+7) од.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, українські військові відбили 44 атаки противника на Авдіївському напрямку, утримували позиції та відбивали штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Сили оборони вдарили по 5 районах зосередження особового складу противника.
Зокрема, як стверджують в Інституті вивчення війни, російські війська просунулися на п'ять-сім кілометрів ближче до Часового Яру за невстановлений період часу, нещодавно просунулися вздовж на схід від Авдіївки. Також нещодавно трохи просунулися на північний захід від Мар'їнки.
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