Нетипичная "добыча". ВСУ уничтожили вражеский дрон минирования на Таврическом направлении

Украинские военные уничтожили наземный колесный БПЛА оккупантов. Его еще называют дроном минирования, он довольно нетипичная цель, которую удалось поразить ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На днях подразделение одной из бригад Сил обороны Таврического направления уничтожило нетипичную российскую цель - наземный колесный дрон, или дрон минирования", - рассказал он.

По словам генерала, дрон был обнаружен средствами аэроразведки и взлетел в воздух в результате огневого поражения.

"Детонация взрывчатки из этого дрона зафиксирована на видео", - добавил Тарнавский.

Потери РФ на Таврическом направлении за сутки

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, 6 ракетных ударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 788 артобстрелов.

Общие потери врага за прошедшие сутки составляют 385 человек и 30 единиц военной техники. В частности, 4 танка, 3 ББМ, 3 артсистемы, 2 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 11 автомобилей и 6 единиц специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов россиян. Нейтрализовано или уничтожено 143 БПЛА разных типов.

Добавим, что общие потери России в войне в Украине на утро понедельника, 5 февраля, составили 810 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 389 560 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 артсистем и 19 единиц автомобильной техники.