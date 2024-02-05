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Нетипичная "добыча". ВСУ уничтожили вражеский дрон минирования на Таврическом направлении

Украина, Понедельник 05 февраля 2024 11:17
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Нетипичная "добыча". ВСУ уничтожили вражеский дрон минирования на Таврическом направлении Фото: дрон минирования РФ уничтожили ВСУ на Таврическом направлении (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили наземный колесный БПЛА оккупантов. Его еще называют дроном минирования, он довольно нетипичная цель, которую удалось поразить ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На днях подразделение одной из бригад Сил обороны Таврического направления уничтожило нетипичную российскую цель - наземный колесный дрон, или дрон минирования", - рассказал он.

По словам генерала, дрон был обнаружен средствами аэроразведки и взлетел в воздух в результате огневого поражения.

"Детонация взрывчатки из этого дрона зафиксирована на видео", - добавил Тарнавский.

Потери РФ на Таврическом направлении за сутки

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, 6 ракетных ударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 788 артобстрелов.

Общие потери врага за прошедшие сутки составляют 385 человек и 30 единиц военной техники. В частности, 4 танка, 3 ББМ, 3 артсистемы, 2 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 11 автомобилей и 6 единиц специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов россиян. Нейтрализовано или уничтожено 143 БПЛА разных типов.

Добавим, что общие потери России в войне в Украине на утро понедельника, 5 февраля, составили 810 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 389 560 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 артсистем и 19 единиц автомобильной техники.

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