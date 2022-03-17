Netflix в США начал транслировать сериал "Слуга народа"

Netflix запустил трансляцию украинского сериала "Слуга народа" на рынке США. Права на трансляцию компания приобрела еще в 2016 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Netflix.

"Вы просили, и он вернулся!", - комментирует официальный аккаунт Netflix возвращение сериала на большие экраны своего стримингового сервиса. В сатирическом комедийном сериале 2015 года выпуска Владимир Зеленский играет учителя, который неожиданно становится президентом и проводит ряд успешных реформ в стране.

С началом российского вторжения в Украину в мире резко возрос спрос на права показа сериала "Слуга народа". К правообладателю, компании "Квартал 95", обратилось несколько онлайн-платформ и телеканалов с разных стран мира.