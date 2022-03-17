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Netflix у США почав транслювати серіал "Слуга народу"

Новость на русском →
США, Четвер 17 березня 2022 06:06
Netflix у США почав транслювати серіал "Слуга народу" Серіал "Слуга народу" (Фото: скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Netflix запустив трансляцію українського серіалу "Слуга народу" на ринку США. Права на трансляцію компанія придбала ще у 2016 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Netflix.

"Ви просили, і він повернувся!",- коментує офіційний акаунт Netflix повернення серіалу на великі екрани свого стрімінгового сервісу. У сатиричному комедійному серіалі 2015 року випуску Володимир Зеленський грає вчителя, який несподівано стає президентом і проводить ряд успішних реформ в країні.

З початком російського вторгнення в Україну у світі різко зріс попит на права показу серіалу "Слуга народу". До Правовласника, компанії "Квартал 95", звернулося кілька онлайн-платформ і телеканалів з різних країн світу.

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