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Netflix приостановил работу в России

Автор: Татьяна Самарук

Стриминговый сервис Netflix приостановил работу в России из-за агрессии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Netflix приостановил работу в России в знак протеста против полномасштабного вторжения страны в Украину", - написал Федоров.

Добавим, что ранее Netflix отказался транслировать 20 российских федеральных каналов.

Ранее мы сообщали, что в России и Беларуси закрывают магазины Calvin Klein и Tommy Hilfiger.

Также мы писали, что Epic Games заявила о прекращении коммерческих отношений с Россией.

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NetflixВторжение России в Украину