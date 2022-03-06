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Netflix призупинив роботу в Росії

Автор: Тетяна Самарук

Стримінговий сервіс Netflix призупинив роботу в Росії через агресію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Netflix призупинив роботу в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну", - написав Федоров.

Додамо, що раніше Netflix відмовився транслювати 20 російських федеральних каналів.

Раніше ми повідомляли, що у Росії та Білорусі закривають магазини Calvin Klein і Tommy Hilfiger.

Також ми писали, що Epic Games заявила про припинення комерційних відносин з Росією.

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NetflixВторгнення Росії до України