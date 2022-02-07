UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Netflix покажет еще один украинский фильм

Автор: Сергей Пышкин

Кинолента "Носорог" украинского режиссера Олега Сенцова вскоре появится в каталоге Netflix. Стриминговая платформа приобрела права на онлайн-показ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу киноленты "Носорог".

В Украине прокат кино состоится уже 17 февраля 2022 года.

Что известно о киноленте?

"Носорог" - криминальная драма, события которой разворачиваются в 1990-е в Украине. Кино рассказывает о жизни бандита, который попадает в криминальный мир. В конечном итоге путь Носорога приводит его не туда, куда он ожидал.

Фото: Netflix приобрел фильм "Носорог" Олега Сенцова (facebook.com/RhinoMovie)

Съемки кино проходили в Кривом Роге, Львове, а также в Киеве и завершились уже в декабре 2020 года. Фильм был создан в копродукции Украины, Польши и Германии.

"Носорог" является второй работой режиссера Олега Сенцова. Премьера киноленты состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале и Киевской неделе критики прошлой осенью. В то же время работа Сенцова была признана победителем на Стокгольмском международном кинофестивале.

Права на показ кино были куплены Великобританией, Францией, Италией и другими странами.

Онлайн-премьера на платформе Netflix запланирована в конце весны текущего года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Netflix