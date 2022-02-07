Netflix покажет еще один украинский фильм

В Украине прокат кино состоится уже 17 февраля 2022 года.

Что известно о киноленте?

"Носорог" - криминальная драма, события которой разворачиваются в 1990-е в Украине. Кино рассказывает о жизни бандита, который попадает в криминальный мир. В конечном итоге путь Носорога приводит его не туда, куда он ожидал.

Фото: Netflix приобрел фильм "Носорог" Олега Сенцова (facebook.com/RhinoMovie)

Съемки кино проходили в Кривом Роге, Львове, а также в Киеве и завершились уже в декабре 2020 года. Фильм был создан в копродукции Украины, Польши и Германии.

"Носорог" является второй работой режиссера Олега Сенцова. Премьера киноленты состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале и Киевской неделе критики прошлой осенью. В то же время работа Сенцова была признана победителем на Стокгольмском международном кинофестивале.

Права на показ кино были куплены Великобританией, Францией, Италией и другими странами.

Онлайн-премьера на платформе Netflix запланирована в конце весны текущего года.