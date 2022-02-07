Netflix покаже ще один український фільм

В Україні прокат кіно відбудеться вже 17 лютого 2022 року.

Що відомо про кінострічку?

"Носоріг" - кримінальна драма, події якої розгортаються у 1990-ті в Україні. Кіно розповідається про життя бандита, який втрапляє у кримінальний світ. Зрештою шлях Носорога приводить його не туди, куди він очікував.

Фото: Netflix придбав фільм "Носоріг" Олега Сенцова (facebook.com/RhinoMovie)

Зйомки кіно проходили у Кривому Розі, Львові і Києві та завершились вже в грудні 2020 року. Фільм було створено у копродукції України, Польщі та Німеччини.

"Носоріг" є другою роботою режисера Олега Сенцова. Прем’єра кінострічки відбулась на 78-му Венеційському кінофестивалі та Київському тижні критики минулої осені. Водночас робота Сенцова була визнана переможцем на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі.

Права на показ кіно були куплені Великобританією, Францією, Італією й іншими країнами.

Онлайн-прем'єра на платформі Netflix запланована наприкінці весни поточного року.